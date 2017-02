Sela takon ambasadorin e Italisë, flasin për Platformën

Shtuar më 17/02/2017, ora 15:25

Kreu LR-PDSH-së Ziadin Sela , ka zhvilluar një takim me ambasadorin e Italisë Carlo Romeo, një ditë më parë, ku kanë biseduar për platformën shqiptare dhe për zhvillimet politike në Maqedoni.Sipas njoftimit për shtyp, Sela ka thënë se këto kërkesa nuk janë vetëm kërkesa të partive shqiptare politike, por të natyrshme e gjithë të popullit shqiptar në Maqedoni, "të cilat janë si rezultat i një Kushtetute e cila nuk reflekton realitetin etnik, dhe kërkesat reale të shqiptarëve për të qenë të barabartë me maqedonasit në shtetin e tyre". Sela , e informoi detajisht për përpjekjet të vazhdueshme e tij dhe te Aleancës për Shqiptarët, në shtet ndërtimin e ardhshëm të Maqedonisë së re, për t’i thyer antagonizmat ndëretnik , për të krijuar një shoqëri demokratike mbi parimin e barazisë së plotë mes maqedonasve dhe shqiptarëve.Ligji i gjuhës shqipe, Prokuroria Speciale Publike, Buxheti, Decentralizimi, funksionimi i shtetit të së drejtës dhe integrimi i Maqedonisë në BE dhe NATO ishin tema që Ziadin Sela i trajtoi në takim me Ambasadorin Carlo Romeo.Po ashtu Sela e falënderoi për ftesën, dhe për kontributin e tij dhe shtetit të Italisë për mbështetjen qe sa më parë shteti të tejkaloje këtë ngërç politik, si dhe ju falënderua edhe për angazhimin e Italisë ne kuadër të BE-se që Maqedonia në integrohet sa më parë në BE", thuhet në deklaratën e LR-PDSH-së. /albeu.com/