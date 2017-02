Sela: Propozimet e LSDM-së për gjuhën shqipe janë të papranueshme

Shtuar më 17/02/2017, ora 21:07

Për Ziadin Selën propozimet e LSDM-së për gjuhën shqipe janë të papranueshme.Kryetari i LR-PDSH-së nuk zbuloi se çfarë propozimesh janë dhënë nga ana e LSDM-së, por shtoi se partia e tij mbetet në kërkesën e zyrtarizimit të plotë të gjuhës shqipe Këto deklarata, Sela i bëri para fillimit të mbledhjes së Kryesisë qendrore të LR-PDSH-së, ndërkaq bëri të ditur gjithashtu se do të propozojnë zyrtarizmin e gjuhës shqipe në të gjitha institucionet shtetërore.Kreu i LR-PDSH ka bërë të ditur se nesër, me nismë të “Aleancës për Shqiptarët” do të mbahet takim i përbashkët i partive politike shqiptare ku do të diskutohet për të gjitha mundësitë e formimit të qeverisë. /albeu.com/