Sela: Nuk jam takuar mbrëmë me Ali Ahmetin

Shtuar më 16/02/2017, ora 13:12

Kreu i LR-PDSH-së, Ziadin Sela , ka thënë se nuk është takuar mbrëmë me kreun e BDI-së, Ali Ahmetin.Në një deklaratë për "Zhurnal", Sela ka thënë se dy ditë më parë janë takuar grupet e punës të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Lëvizjes për Reforma PDSH."Nuk është aspak i vërtetë lajmi që unë mbrëmë jam takuar me z.Ahmetin. Pardje ka pasur takime mes grupeve punuese të partive tona por është spekulim i pastër që mbrëmë kam pasur takim me kreun e BDI-së", ka thënë Sela Kujtojmë se mediet e Maqedonisë publikuan se kreu i BDI-së dhe ai i Aleancës për shqiptarët, kanë zhvilluar mbrëmë një takim për të cilin thuhet se kanë biseduar për dokumentin e LSDM dhe përdorimin e gjuhës shqipe. /albeu.com/