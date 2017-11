Sela nuk do t’i kërkojë falje Ahmetit: Përgjegjësi kam vetëm para popullit!

Shtuar më 18/11/2017, ora 17:11

Kreu i Aleancës për shqiptarët, Ziadin Sela , është shprehur se nuk ka për qëllim t’i kërkojë falje partnerit të tij qeveritar, Ali Ahmeti sepse përgjegjësi ka vetëm para popullit BDI kërkoi që Sela t’i kërkojë publikisht falje Ahmetit, lidhur me deklaratën e tij se lideri i BDI-së qëndron prapa tentimit për vrasjen e Selës më 27 prill në Kuvend.Në të kundërtën, Aleanca nuk do t’i marrë votat e BDI-së, gjatë zgjedhjes së ministrit nga radhët e partisë së Selës “Unë kam përgjegjësi vetëm para popullit . E kur jemi te populli, Talat Xhaferi, Artan Grubi bashkë me Ali Ahmetin, kanë shumë gjëra për të cilat duhet t’i kërkojnë falje popullit ”, deklaroi Sela , i pyetur nëse do t’i kërkojë falje liderit të BDI-së.Xhaferi në emisionin “360 Gradë”, porositi se Sela duhet të mendojë mirë për akuzat kundër Ahmetit. Selës i mbetet vetëm ta rishqyrtojë qëndrimin e tij nëse ka mundësi dhe hapësirë, e unë besoj se ka, sepse kokat janë ftohur dhe ndonjëherë është madhësi të kërkosh falje për një ofendim të tillë.Është fakt se Zijadin Sela ka ofenduar, dhe se atë që e ka thënë nuk është e vërtetë. Unë dhe Sela ishim krah për krah në qendrën për shtyp në Kuvend. Si është e mundur që Ali Ahmeti të jetë organizatori i vrasjes, kur unë isha pranë Selës ?”, pohon Xhaferi.Edhe deputeti Grubi, vlerëson se Sela vetë duhet ta tërheqë shpifjen që e ka thënë. /albeu.com/