Sela nga Kërçova: Ali, çfarë do të bësh kur të vish në Strugë ?

Shtuar më 08/10/2017, ora 12:35

Aleanca për Shqiptarët mbrëmë në Kërçovë në tubimin qëndror bënë prezantimin e kandidatëve për këshilltarë për këtë Komunë.Ziadin Sela në fjalimin e tij iu drejtua liderit të BDI-së Ali Ahmeti dhe e pyeti se çfarë do të bëjë kur të shkojë në Strugë, dhe se a do ta përçajë votën shqiptare.“Ali e kemi një pyetje publike për ty. Çfarë do të bësh kur të vish në Strugë, do të bësh thirrje për të përçarë apo bashkuar . Ske nevojë të vish sepse shqiptarët janë bashkuar në të gjitha vendbanimet dhe komunat, përfshirë Ohër e Manastir me lista të përbashkëta”, tha më tej Sela