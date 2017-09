Sela nga Haraçina: Ju do ta mbroni nderin e shqiptarëve, të fitoj kandidati shqiptar me koncept shqiptar

Shtuar më 08/09/2017, ora 09:53

Nga Kuvendi zgjedhorë i Degës së Haraçinës, Ziadin Sela foli përpara aktivistëve, ku u shpreh se Kandidati Aleancës dhe këshilltarët e Haraçinës nga rradhët e Aleancës do ta mbrojnë nderin e shqiptar ëve."Ju na mbroni nga turpi i i gjithë shqiptar ëve ktu në Maqedoni prandaj duhet qe me ma shumë angazhim që në këto zgjedhje të fitojë kandidati shqiptar dhe me koncept shqiptar ", shtoi ai.Ai foli edhe për disa haraçinas që përkrahin kandidatin shqiptar nga LSDM."Ata janë motrat dhe vëllezërit tanë që mund të udhëhiqen nga interesta te ngushta personale, por ju nuk duhet ti përjashtoni ata, përkundrazi duhet tua zgjasni dorën dhe tju thoni, se ne kemi bërë një Aleancë dhe ajo është Aleanca për Shqiptar ët dhe thirrni që ata të vinë me ne" theksoi Sela . /albeu.com/