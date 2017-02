Sela: Ligjin për Gjuhën Shqipe do e bëjmë ne, jo partitë maqedonase

Shtuar më 16/02/2017, ora 09:06

Kreu i LR-PDSH-së, Ziadin Sela , gjatë emisioit debativ "Rruga Drejt", ka thënë se pala maqedonase nuk ka pse të na bëjë ligj për Gjuhën shqipe , atë do ta bëjme ne dhe do ta deryrojmë palën maqedonase ta pranoj."Ne nuk e kontestojmë gjuhën maqedonase dhe nuk duam as ata të na e kontestojnë gjuhën tonë por nëse pala maqedonase , partitë maqedonase vazhdojnë të kontestojnë gjuhën shqipe atëherë edhe ne do të fillojmë ta kontestojmë gjuhën maqedonase ", ka thënë Sela . /albeu.com/