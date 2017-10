Sela: Kandidatura e Merkos në Strugë nuk është shqiptare

Shtuar më 05/10/2017, ora 22:31

Aleanca për Shqiptarët mbajti tubimin qendror në Zhitoshë, ku lideri i kësaj partie Ziadin Sela nuk la pa kritikuar BDI-në e cila sipas tij ka dështuar me procesin e decentralizimit, sepse me këtë i ka dëmtuar komunat shqiptare Sela nga Zhitosha u bëri thirrje të gjitha bashkësive etnike, si boshnjakët, turqit dhe bashkësitë tjera pakicë, që të mbështesin partitë shqiptare , pasi sipas tij me këtë do të përkrahin avancimin e të drejtave të tyre etnike.Kreu i LR-PDSH-së nuk la pa përmendur edhe 27 prillin, duke thënë se kur u zgjodh kryetari i Kuvendit shqiptar, aty ishte ai e nuk ishin Ali Ahmeti dhe Menduh Thaçi. Ai tha se nuk shqetësohet nga kandidatura e Ramiz Merkos së BDI-së për Strugë n, sepse sipas Selës, kandidatura e Merkos nuk është shqiptare “Aspak nuk shqetësohem se pse ka nxjer kandidat BDI-ja atje në Strugë, sepse ai mund të jetë gjithçka veç kandidaturë shqiptarë s’është. Dhe shqiptarët në Strugë do të dinë ta vlerësojnë biri e tyre dhe kandidatin shqiptar”, deklaroi më tej Sela . /albeu.com/