Sela-Hahn: Askush nuk do të formojë qeveri pa pranuar platformën shqiptare

Shtuar më 09/02/2017, ora 17:54

Pas takimit me eurokomisionerin Johannes Hahn, Ziadin Sela deklaroi se askush nuk do të formojë qeverinë pa e pranuar platformën e partive shqiptare dhe pa ligj për PSP-në.I pyetur se a do të bënin koalicion me LSDM-në, Sela tha se 49 dhe 3 nuk bëjnë 61, por nëse Zaev ka 59 deputetë atëherë do të diskutohet. Sela tha gjithashtu se Qeveria e re do të duhet të bëjë ndryshime kushtetuese. /albeu.com/