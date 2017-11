Sela: Do t’ia tregoj personalisht Zaevit se kush do të jetë ministri i ri i shëndetësisë

"Kush do të jetë ministri i ri i shëndetësisë do t'i tregojë Kryeministrit Zaev kur ai të më thërret", ka thënë Sela Kryetar i Aleancës për Shqiptarët, Zijadin Sela , në emisionin "Rruga drejt", në TV Alsat-M, ka konfirmuar se ata mbeten në shumicën qeverisëse dhe se ministrin e ri të shëndetësisë, në vend të Taravarit i cili u bë kryetar i komunës së Gostivarit, e di dhe se ai është një mjek me profesion."Kush do të jetë ministri i ri i shëndetësisë, do t'i tregojë kryeministrit Zaev kur ai do të më telefonojë" - thotë Sela Ai po ashtu ka konfirmuar se kryeministri nuk është takuar dhe as është dëgjuar që nga koha e fushatës për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. /albeu.com/