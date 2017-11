Sela: Ahmeti nuk e pranon por ne jemi pjesë e qeverisë

Shtuar më 09/11/2017, ora 15:43

Ziadin Sela edhe një herë largoi dyshimet për largimin e mundshëm të Aleancës për Shqiptarët nga qeveria Sipas tij, subjekti që kërkon largimin e Selës nga Qeveria është BDI-ja e Ahmetit por kjo gjë sipas tij ka pak rëndësi pasi primare e cilëson përmbushjen e reformave të premtuara."Ne jemi pjesë e qeverisë sepse kemi marr obligimet tona për të vazhduar reformat dhe për të qenë brenda për brenda qeverisë ajo pjesë e cila çdoherë do të alarmojë kur kjo Qeveri do të ngjajë me qeverinë e kaluar.Ne për momentin që flasim jemi pjesë e Qeverisë. I vetmi aktorë politik brenda Qeverisë i cili dëshiron që Aleancën për Shqiptarët të mos e shohë në aty, që të mos e këtë në koalicion qeverisë s është BDI-ja dhe Ali Ahmeti. Këtë e kanë thënë vazhdimisht gjatë fushatës bile ka pasur konstatime që ASH ka dalur nga Qeveria ", tha Ziadin Sela , kryetar i Aleancës për Shqiptarët . /albeu.com/