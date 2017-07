Seanca e radhës në Kuvend, ja pikat e rendit të ditës

Shtuar më 06/07/2017, ora 09:16

Kuvendi i Maqedonisë e vazhdon sot seancën e gjashtë ku duhet të deklarohet për zgjedhjen e Spase Gligorov për drejtor të Agjencisë për administratën.Në rend dite në këtë seancë është edhe shkarkimi i kryeprokurorit Marko Zvërlevski, propozim-ndryshimet e Ligjit për marrëdhënie pune të propozuar nga Nola Ismajlosja, Magdalena Manaskova dhe Vesna Pemova, si edhe raportet vjetore të disa institucioneve.Gjithashtu do të diskutohet edhe për deponinë e Strugës, propozim i dorëzuar nga deputetët e VMRO-DPMNE-së.Në Kuvend , seancë do të mbajë edhe Komisioni për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive ku do të diskutohet për propozimin për Ligjin për marrëdhënie