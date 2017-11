Rrëmbehet vajzë 18 vjeçare në Gostivar

Shtuar më 16/11/2017, ora 20:48

Ditën e djeshme, 18 vjeçarja E.A. nga fshati Debresh i Gostivarit ka denoncuar rrëmbimin e saj ndërsa personi që ka kryer atë është një 20 vjeçar nga fshati Pirok i Tetovës.Sipas fjalëve të vajzës, ajo para 2 muajsh në rrjetin social “Instagram” është njoftuar me 20 vjeçarin nga fshati ndërsa me datën 6 të muajit të kaluar ata janë takuar në një salon ondulimi në Gostivar ku sipas vajzës djali me forcë e ka futur në veturë dhe e ka kërcënuar se do ia vrasë burrin dhe familjen, ia ka marrë telefonin dhe e ka dërguar në shtëpinë e vet në fshatin Pirok Derisa ka qenë në shtëpinë e tij, nuk ka pasur mundësi për asnjë kontakt, ndërsa dje rreth orës 16:30 ka arritur të kontaktojë me prindërit e saj dhe të ju tregojë se ku ndodhet.Të gjitha personat e përfshirë janë ftuar në SPB Tetovë për bisedë dhe punohet në ndriçimin e rastit. /albeu.com/