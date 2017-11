Ristovska: Jemi të kënaqur për aktvendimin për Grujovskin

Shtuar më 08/11/2017, ora 13:17

Në Gjykatën Penale në Shkup sot u shpall aktvendimi për rastin Fortesa 2", për të cilën ish-kryeshefi në Drejtorinë për Siguri Kombëtare në Maqedoni, Goran Grujevski është dënuar me një vit e gjysmë burg."Sot PSP e ka fituar aktvendimin e parë, të akuzuarit u gjykuan, ndërkaq vendimi i këtillë ishte në pritjet tona", tha prokurorja Leçne Ristoska, pas aktvendimit për rastin Fortesa 2"."Drejtësinë nuk duhet ta kërkojmë vetëm në seanca, por edhe në punën e zyrtarëve. Jemi të kënaqur . Ne do ta presim aktvendimin dhe do t’i shqyrtojmë argumentet e Gjykatës dhe pastaj do të vendosim nëse do të ankohemi", tha Ristovska . /albeu.com/