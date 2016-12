"Retorika e Gruevskit është në dëm të vetes dhe të Maqedonisë"

Shtuar më 22/12/2016, ora 10:07

Ish-kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Stojan Andov , i ka cilësuar si të dëmshme deklaratat e Gruevskit "Fjalimin e kishte në sensin që ne shkëpusim lidhjet me miqtë tanë me të cilët punojmë bashkë, ku dhe si do të jemi…theks të tillë kishte.Nëse shkëput lidhjen me ambasadorët ai e bën këtë me shtetet e tyre. Dikush do të duhej t'i sqarojë se ekzistojnë doracakë për protokoll diplomatik dhe konzular ku shkruan qartë kush kë e përfaqëson, si fitohet e drejta të bëhesh ambasador", ka deklaruar Stojan Andov në emisionin "Arena" në "TV Shenja".Lidhur me formimin e qeverisë së re në Maqedoni, Andov tha se opsioni më i mirë do të ishte formimi i qeverisë së koalicionit të gjërë në të cilin do të merrnin pjesë gjithë partitë parlamentare, por vlerëson se ky opsion është vështirë i realizueshëm.Edhe pse në njëfarë mënyre formimi i qeverisë së ardhshme varet nga vullneti i partive Andov tha se çështjet e hapura të shqiptarëve nuk duhet të shihen në prizmin e ndarjes dhe kushtëzimin për formimin e Qeverisë, edhe pse sipas tij nuk ka pasur vullnet politik nga ana e OBRM-PDUKM-së për zgjidhjen e çështjeve të shqiptarëve, por duhet të dokumentohen kërkesat e partive shqiptare për problemet etnike, dhe të rishikohet Kushtetuta. /albeu.com/