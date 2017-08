REDAKSIONALE/ Një përgjigje për sjelljen rrugaçërore të PDK-së së Kastriotit

Shtuar më 29/08/2017, ora 15:32

Drejtuesit lokal të PDK-së së Kastriotit kanë thyer një kod të vjetër të shqiptarit: Prekjen e familjes dhe nderit të saj.Të çorientuar nga rrokopuja që po kalon dega lokale e PDK-së në Kastriot, funksionarët e saj vendor e gjejnë më të arsyeshme të sulmojnë personalisht gazetarin e Albeu.com, Ervin Shkulaku dhe familjen e tij se sa të japin shpjegime nëse qendrojnë apo jo faktet e parashtruara prej tij në shkrimin e djeshëm: “Si AAK-ja po e shkatërron PDK-në”.Shkrimi është i bazuar me fakte dhe burime konkrete nga zyra lokale e PDK-së në Kastriot dhe redaksia e Albeu.com i qendron pas për çdo radhë të shkruar redaktorit të saj për Kosovën, gazetarit Ervin Shkulaku Ne besojmë se kjo sjellje rrugaçërore nuk frymëzohet prej krerëve të PDK-së, megjithatë na bën të ngremë pikëpyetje të mëdha edhe një herë se kujt ia besojnë partinë në nivele lokale ata “atje lartë”.Duke e vlerësuar cënimin e familjes së gazetarit Shkulaku si një shkarje momentale për shkaqe që nuk lidhen drejtpërdrejt me shkrimin, por me çështje personale dhe frikë të humbjes së disa benefiteve nga drejtues lokal të PDK-së në Kastriot, redaksia e Albeu.com është sërish e hapur për të pasqyruar me prioritet reagimin qytetar të PDK-së së Kastriotit Gjithashtu, duke shpresuar se reagimi aspak normal i PDK-së së Kastriotit është shkruar nën temperaturat e larta të ndonjë plazhi në Shqipëri apo Mal të Zi dhe jo në zyra, urojmë që qasje të tilla të marrin fund njëherë e mirë mes politikanëve shqiptarë!Marrëveshja me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës po ndikon negativisht në degët e Partisë Demokartike të Kosovës Por edhe rezultati jo i bindshëm në zgjedhjet e përgjithshme po ia largon votuesit kësaj të fundit, shkruan albeu.comTë paktën kjo duket në degën e PDK-së të Obiliqit e cila sipas burimeve po shuhet për hatër të marrëveshjes në nivel qëndror ndërmjet Veselit dhe Haradinajt.Një anëtar i këshillit drejtues të kësaj dege tha për albeu.com se kryetari i PDK-së Kadri Veseli po e mbyll këtë degë për shkak të pazareve të pista me kryetarin e komunës të Obiliqit Xhafer Gashi i cili është nga radhët e AAK-së.Sipas tij edhe nominimi për kandidat i Nysret Kelmendit nga PDK-ja e tregon qartë krizën në këtë degë pasi ky i fundit ka bashkëpunuar me kryetarin aktual Xhafer Gashin edhe pse nuk kishte mbështetjen e asambleistëve të PDK-së gjatë këtij mandati.Ndërkaq ka bërë të ditur më tej për albeu.com se shumë figura janë larguar nga dega e PDK-së në Obiliq.Asambleisti i PDK-së Islam Mjeku dhe anëtari i këshillit drejtues Gazmend Mirena janë konfirmuar tashmë në listat e Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjetlokale, ndërsa asambleistja tjetër Qëndresa Krasniqi e cila para pak kohësh doli në AAK do të jetë në listat e kësaj të fundit për zgjedhjet lokale.Gjithashtu edhe anëtari i kryesisë Aziz Bici është larguar nga PDK-ja për tu bashkuar më Lëvizjen Vetëvendosje, duke qenë edhe kandidat për kryetar komune i saj.I nominuari për kryeministër nga koalicioni i 12 subjekteve politike, të cilave u prijnë Partia Demokratike e Kosovës , Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës , dhe Nisma për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, tashmë ka siguruar numrin e nevojshëm të deputetëve, të cilët do ta votojnë krijimin e qeverisë së re të drejtuar nga ai.E megjithatë ende nuk ka një datë konkrete se kur do të thirret seanca plenare e kuvendit. Nga ana tjetër partitë e tjera janë shprehur kundër koalicionit paszgjedhor ku ndodhet edhe Partia Demokratike e Kosovës . /albeu.com/