Rasti "Sopoti" kalon më në fund në duart e PSP-së

Shtuar më 05/07/2017, ora 22:37

Prokuroria Publike Themelore ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ia dorëzoi lëndën “ Sopoti ” Prokurorisë Publike për përndjekjen e veprave penale të cilat lidhen dhe dalin nga përmbajtja e përndjekjes joligjore të komunikimeve (PSP).Për dorëzimin e lëndës penale të njohur si “ Sopoti ”, kanë kërkuar prej Këshillit të prokurorëve publikë të Republikës së Maqedonisë të prononcohet nëse kërkesa është veprim ligjor i prokurorit publik i cili e udhëheq këtë prokurori, njofton PSP.“Duke e pasur parasysh atë që ngjarja penale-juridike ka ndodhur para vitit 2008, më saktë në vitin 2003, PPTH PKO vlerësonte se lënda e cila kërkohet nuk lidhet dhe nuk del prej përmbajtjes së paautorizuar të komunikimeve ”, thuhet në kumtesën e PPRM.Pas pranimit të njoftimit zyrtar prej Këshillit të Prokurorëve Publik të Republikës së Maqedonisë prej 4 korrikut 2017 në të cilën, siç theksohet, nuk ka sjellë vendim nëse duhet të dorëzohet lënda, por se duhet në mënyrë të pavarur të vendos nëse lëndën e theksuar do t’ia dorëzojë Prokurorisë Publike për përndjekjen e veprave penale të cilat lidhen dhe të cilat dalin prej përmbajtjes së ndjekjes joligjore të komunikimeve , PPTH PKO ka mbajtur Kolegjium të prokurorëve publik.Është konstatuar se lënda e Prokurorisë Publike Themelore për përndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit i njohur në opinion si “ Sopoti ”, që është në fazën e procedurës gjyqësore të shkallës së parë para Gjykatës Themelore Shkup 1 – Shkup, me shkrimet e tij, të dorëzohet në Prokurorinë publike për përndjekjen e veprave penale të cilat lidhen dhe të cilat dalin nga përmbajtja e ndjekjes joligjore të komunikimeve që të prononcohet nëse ndaj tij do të vendos kompetencë.