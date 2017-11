Rasti i Kumanovës, Xhaferri: Në Kuvend mund të kërkojmë vetëm përgjegjësi politike

Shtuar më 19/11/2017, ora 09:12

Kryeparlamentari i Republikës së Maqedonisë Talat Xhaferi mbrëmë në emisionin "360 shkallë" krahas shumë çështjeve që ndërlidhen me punën e parlamentit, ka folur edhe mbi ngjarjet tek Lagja e Trimave. Parlamenti mund të hap si lëndë Lagjen e Trimave përmes komisionit anketues që do të kishte ingerenca të shqyrtojë rastin në atë drejtim që të shihet përgjegjësia politike , ka deklaruar kështu mes tjerave kryeparlamentari Talat Xhaferi , shkruan Portalb.mk.“Deputetët flasin mes vete edhe për këto çështje, nuk ka çështje që nuk diskutohen, kur do të shihet momenti më i volitshëm politik që të bëhet një iniciativë e tillë, parlamenti do të procesojë rastin deri në fund dhe nëse shumica parlamentare sjell vendim për formimin e një trupi të tillë sigurisht që i njejti trup do ketë ingerenca që të shqyrtojë përgjegjësinë eventuale politike për dikë i cili është bartës i funksionit politik apo ekzekutiv, në asnjë rast parlamenti nuk ka ingerenca hetuese apo gjyqësore që të gjykojë lidhur me ndonjë rast”, ka deklaruar kështu Xhaferi . /albeu.com/