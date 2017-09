Ramush Haradinaj, guerrilasi që po bëhet kryeministër i Kosovës (VIDEO)

Shtuar më 08/09/2017, ora 12:09

Jeta e tij është një luftë pa pushim. Haradinaj sot u zgjodh kryeministër Kosovës në një përiudhë delikate për Kosovën.Por kush është Haradinaj Haradinaj lindi më 3 korrik 1968 në Gllogjan, afër Deçanit. Është një politikan dhe ish-udhëheqës i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).Prej datës 3 dhjetor 2004 deri më 8 mars 2005 ka qenë Kryeministër Haradinaj ishte komandant në Zonën Operative të Dukagjinit të UÇK-së. Pas luftës me transformimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Trupat Mbrojtëse të Kosovës (TMK) ai emërohet zëvendëskomandant i TMK-së. Në prill të vitit 2000 largohet nga jeta ushtarake dhe themelon partinë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Kryetar i së cilës është edhe sot.Më 3 dhjetor 2004 në parlamentin e Kosovës u zgjodh kryeministër me shumicë votash. Më 8 mars të vitit 2005, Tribunali për Krime të Luftës në ish-Jugosllavi publikoi aktakuzën për krime lufte ndaj tij dhe si rrjedhojë po atë ditë Haradinaj dha dorëheqje nga pozita e Kryeministrit të Kosovës në mënyrë që të përballet me aktakuzën e ngritur nga Tribunali. Ai të nesërmen shkon vullnetarisht në Tribunalin e Hagës, ku me të mbërritur u burgos. Pas disa muajve në paraburgim ai u lirua përkohësisht deri në fillim të gjykimit të tij. E megjithatë Haga atë e shpalli të pafajshëm.Është i martuar me prezantuesen e lajmeve, Anita Haradinaj , me të cilën ka dy djem dhe një vajzë. Haradinaj ka jetuar për disa vite jashtë Kosovës , kryesisht në Zvicër, ku edhe ka mësuar gjuhën frënge dhe angleze. Haradinaj emigroi në Zvicër, ku kaloi 8 vite duke punuar si punëtor ndërtimi dhe roje të sigurisë . Në Zvicër, ai u bashkua me separatiste Lëvizjes Kombëtare të Kosovës , nga e cila ka origjinën UÇK-së.Sot haradinaj ështv kryeministër Kosovës , shumë besojnë tek ai por a do t’ia dalë mbanë të rritë ekominë e vendit, të liberalizojë vizat me Kosovën dhe të themelojë Ushtrinë e Kosovës