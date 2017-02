Ramadani: Mbrapa platformës maqedonase qëndron Gruevski

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 16/02/2017, ora 20:13

Analisti politik, Ismet Ramadani në një deklaratë për “A1on” theksoi se pas thirrjes së Partisë Socialiste të Maqedonisë për formimin e një platforme maqedonase qëndron Nikolla Gruevski dheVMRO-DPMNE.“Ky është një libër i lexuar dhe nuk është e vështirë të vihet deri tek fakti se Nikolla Gruevski tani flet përmes njerëzve që asnjëherë nuk kanë folur përderisa kanë qenë në koalicion me VMRO-DPMNE-në. Në kohën e fundit Gruevski flet përmes partive më të vogla, e shohim se jep mesazhe përmes Amdi Bajramit, Ljubisha Ivanov dhe eksponentëve tjerë të cilët nuk thonë asgjë në lidhje me atë se si zhvillohet situata politike në Maqedoni”, deklaroi Ramadani Sipas tij, kjo është mënyrë e komunikimit kur Gruevski është i vetëdijshëm se mundësitë për formimin e qeverisë me BDI-në janë të vogla ose nuk ekzistojnë fare. /albeu.com/