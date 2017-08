Rama: Nuk e duam bashkimin me Kosovën

Shtuar më 15/08/2017, ora 12:09

Gazeta serbe "Blic" është hapur sot me një intervistë të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama , ku ndër të tjera ai vlerëson diskutimin e hapur nga Vuçic mbi Kosovën në Serbi, ndërkohë që ndër të tjera mohon të ketë ndonjë nismë për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën Duke ia kujtuar deklaratën e tij se nuk e përjashton bashkimin e Shqipërisë me Kosovën nëse nuk ka integrim evropian, Rama thotë se ajo është një përfundim trivial, dhe jo plan, as kërcënim e madje as dëshirë."Natyrisht, nëse e shohim se horizonti i integrimeve evropiane do të mbyllej për rajonin tonë, atëherë nuk është kurrfarë shkence të parashihet se fantazmat e së kaluarës do të ringjallen. A është e qartë"., - shprehet Rama për Kurir.