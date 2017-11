Qyteti gjerman ishte ngritur për ta ndalur dëbimin e shqiptarit, sot shpresa e tij po vënitet

Shtuar më 18/11/2017, ora 12:10

Kur miqtë e tij gjermanë e kishin përcjellë Xhordin në aeroport prej nga ai do të fluturonte në vendin e prejardhjes, në Shqipëri , shpresat ishin të mëdha se ai do të kthehej shpejt sërish nüe Gjermani . Kundër dëbimit të tij kishin reaguar shumë bashkëqytetarë të qytetit Issum, të njohur e të panjohur të tij, shkruan nn.de.or, qëndrimi i tij në Shqipëri duhej të zgjaste për pak kohë, pasi që Xhordi 17 vjeçar kishte premtimin se do të kthehej shumë shpejt në Gjermani , ku mund të vazhdonte kualifikimin profesional, transmeton albinfo.ch. Ndërkaq, kthimi i tij, që vetëm një javë më parë dukej fare i afërt, jo më larg se në fillim të dhjetorit, po zvarritet. Ai në aeroport e kishte marrë letrën nga Ambasada e Gjermanisë në Shqipëri , ku shkruante se terminin për vizën e kthimit ia kishin caktuar për 25 janar të vitit të ardhshëm. Dhe ky termin nuk është për dhënien e vizës por vetëm për caktimin e datës. E deri atëherë mund të bëhet vonë për kualifikimin.I gjithë Issumi ishte angazhuar fuqimisht që shqiptari simpatik të fitonte të drejtën e kthimit në gjermani për vijimin e kualifikimit profesional. Nga një situatë të thuash e pa rrugëdalje, ai me ndihmën e Uwe dhe Gaby Tebeck ia kishte dalë kësaj.Aktualisht Xhordi me gjithë familjen e tij ndodhet te gjyshërit në Shqipëri . “Të gjithë kanë derdhur shumë lot për të por Xhordi shpreson megjithatë për një kthim të shpejtë, thotë Tebeck , i cili kishte shpresuar deri vonë se Xhordi do të kalonte festën e krishtlindjes në Gjermani . Po ashtu 17 vjeçari shqiptar pritej të vazhdonte stërvitjet në ekipin e futbollit që e udhëheq z. Tebeck , transmeton albinfo.ch. Me caktimin e terminit të ri, nëamabsadë kjo shpresë është shtyrë tutje. Dhe jo vetëm shpresa për festën e përbashkët të Krishtlindjes.“Firma Vos, e cila i ka ofruar Xordit kualifikimin, ka thënë se do ta presë atë, por fakti është se sa më shumë të zgjasë kjo pritje, aq më e vështirë do të jetë për vazhdimin e shkollimit për Xhordin”; aktualisht nuk dinë si ta ndihmojnë dhe janë të frustruar, thotë Tebeck . “Ne po angazhohemi tash por në Shqipëri , atje ku është Xhordi nuk është aspak e lehtë”./albinfo.ch