Qeveri LSDM-BDI? Gruevski kërcënon me trazira dhe ndarje të Maqedonisë

Shtuar më 25/02/2017, ora 10:15

Nikola Gruevski ka avancuar edhe më tej në paralajmërimet e tij për trazira në vend nëse qeverinë e formon LSDM-ja. Gruevski theksoi se anëtarët e VMRO-së do të jenë të shqetësuar nëse thyhet parimi që qeverinë ta formojnë fituesi me fituesin.“Do të bëjmë gjithçka që ta ruajmë paqen dhe stabilitetin, por nuk mund të parashikojmë si do të shkojnë punët. Qytetarët do të jenë të shqetësuar për shkak se kjo temë është bërë çështje e rëndësishme në vendin tonë. Maqedonasit etnik janë thelle të frustuar, për shkak se po ballafaqohen me ligj jokushtetues i cili do të imponojë status dygjuhësor në gjithë vendin”, deklaroi Gruevski gjatë takimit me ministrin shtetëror të Britanisë, Alan Duncan, përcjell Telegrafi.Lideri i LSDM-së, Zoran Zaev, gjatë qëndrimit të tij në Srajevë deklaroi se Maqedonia për 15 ditë do të ketë qeveri të re, të cilën do ta udhëheq partia e tij së bashku me partitë shqiptare.Gjatë ditës së djeshgme BDI deklaroi se do ta mbështeste qeverinë e Zaevit, ndërkohë që mbështetësit e VMRO-së deklaruan se kjo lëvizje përkthehej në ndarje të Maqedonisë. /Albeu.com/