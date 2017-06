Prokuroria Speciale Publike në Gjykatë do të dorëzojë 17 akuza për 18 lëndë

Shtuar më 29/06/2017, ora 12:08

Një ditë para skadimit të afatit të Prokurorisë Speciale Publike (PSP) për të ngritur aktakuza në lidhje me hetimet e aferës së përgjimeve, prokuroria doli para mediave dhe shpalosi detaje shtesë rreth hetimeve dhe akuzave të reja. Janeva sqaroi se sa aktakuza janë ngritur, sa persona fizik akuzohen dhe sa persona juridik "Sot kemi mundësi që me ju të ndajmë një pjesë të rezultateve të arritura deri tani që reflektojnë në akuzat që së bashku me dëshmitë mund t’i shihni.PSP-ja nuk do të heq dorë dhe se kemi obligim para mediave dhe publikut që të mundësojmë qasje në punën e PSP-së.Akuzat e sotme janë si rezultat i punës së ekipit pas meje, që pakompromis ka dhënë gjithçka në tentimin e krijimit të kushteve për sundimin e ligjit dhe për barazinë e qytetarëve të Maqedonisë, para Kushtetutës dhe ligjeve.Edhe pse nuk është arritur një zgjidhje ligjore që PSP-ja të veprojë më tutje, deri sot kemi arritur t’i ngritim të gjitha aktakuzat, gjithsej 17 akuza për 18 lëndë për 94 persona fizik dhe 7 persona juridik , ku bëhet fjalë për keqpërdorime serioze të detyrave zyrtare", u shpreh Janeva . /albeu.com/