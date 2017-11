Priten reshje bore në fundjavë

Shtuar më 14/11/2017, ora 22:56

Në Maqedoni pritet të nisin reshjet e borë s.Sipas Drejtorisë për Punë Hidro-meteorologjike në Maqedoni në vendin tonë borë duhet të bjerë për fundjavë. Nëpër qytete dhe vendbanime do të ketë reshje shiu kurse nëpër male do të ketë borë me intensitet të dobët. Cikloni që do ta përfshijë Maqedoninë pas ditës së premte (17 nëntor) do të reflektohet nga cikloni që është duke lëvizur nga Italia dhe Kroacia. /albeu.com/