Përgjigjen SHBA-të: Kundër ndarjes së Maqedonisë

Shtuar më 08/02/2017, ora 08:45

Pas komenteve të ligjvënësit amerikan , i cili sugjeroi ndarjen e Maqedonisë, ka reaguar një zyrtar i Departamentit të Shtetit, i cili ka thënë pë "Zërin e Amerikës" se politika e Shteteve të Bashkuara ndaj Maqedonisë nuk ka ndryshuar."Shtetet e Bashkuara njohin dhe mbështesin sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Republikës së Maqedonisë. Ky qëndrim nuk ka ndryshuar", tha zyrtari amerikan Ligjvënësi republikan Dana Rohrabacher , në një intervistë për "Vizion Plus", ishte shprehur se krijimi i Maqedonisë "është një projekt i dështuar" dhe se "shqiptarët që jetojnë atje duhet t’i bashkohen Kosovës, pasi kurrë nuk do të mund të shkojnë mirë me maqedonasit".Ai sugjeronte që pjesa tjetër e Maqedonisë të bëhet pjesë e Bullgarisë apo e çdo vendi tjetër , me të cilin pretendon të ketë lidhje.Komentet e ligjvenësit Rohrabacher , që është anëtar i Komisionit të Dhomës së Përfaqësuesve për Marrëdhëniet me Jashtë dhe kryetar i Nënkomisionit për Çështjet Evropiane, ngjallën shqetësime në Shkup.Ministria e Jashtme e Maqedonisë u shpreh përmes një deklarate se komente të tilla "ndezin retorika nacionaliste mes vendeve fqinje dhe kthejnë të kaluarën". /albeu.com/