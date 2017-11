Presidenti Meta në Maqedoni, dekoron kreun e BFI-së

Shtuar më 15/11/2017, ora 12:33

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta , në fund të muajit ka planifikuar të bëjë një vizitë zyrtare në Shkup, ku do të takohet me kreun e shtetit të Maqedonisë.Gjatë këtij qëndrimi, Meta do të dekorojë kreun e BFI-së, Sulejman Rexhepi.Ndaj këtij paralajmërimi ka reaguar ish-sekretari i BFI-së, Afrim Tahiri, i cili i kërkon presidentit Meta që mos ta bëjë diçka të tillë pasi sipas tij Kreu i BFI kryen aktivitet antishqiptar,“Ai është në gjendje që të paguajë shumë vetëm të vie deri te një dekoratë e tillë nga Shteti Shqiptar, sepse, përmes kësaj dekorate ai synon që ta kamuflojë aktivitetin e tij antishqiptar tash e më shumë se dyzet vjet rresht. Ju e dini që në Maqedoni ka funksionuar Komisioni për lustrim dhe, gjatë kësaj kohe, kanë dalur në opinion shumë dosje si dhe nofka policore të kohës së UDB-së. Pa dyshim se ndër më të përfolurat është ajo e Sulejman Rexhepit, nofka “Zharko”!, shprehet Tahiri. /albeu.com/