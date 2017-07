Prej nesër rikthehen temperaturat ekstreme në Maqedoni

Shtuar më 06/07/2017, ora 17:17

Mot me diell dhe i nxehtë me temperatura që do jenë në ngritje të vazhdueshme dhe do të arrijë deri 40 gradë na pret prej nesër deri nga mesi i javës së ardhshme. Nesër moti do të jetë me diell dhe i nxehtë me erë të dobët deri mesatare veriore. Temperatura maksimale do të jetë në interval prej 28 deri 35 gradë.Të shtunën dhe të dielën temperatura maksimale do të arrijë deri 37, të hënën 38, të martën 39 dhe të mërkurën 40 gradë.Sipas paralajmërimeve nga DPHM, në ditët në vijim në orët e pasdites në pjesët malore do të ketë kushte te për reshje të pakta të shiut dhe bubullima. /albeu.com/