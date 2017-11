Pranohen aktakuzat për rastin “TNT”

Shtuar më 17/11/2017, ora 12:27

Këshilli për vlerësimin e aktakuzës në kuadër të Gjykatës Penale të Shkupit e pranoi akuzën për rastin “TNT” të Prokurorisë Publike Speciale.Në pajtim me sistemin AKMIS, lënda do t’i jepet gjykatësit për veprim të mëtejmë, i cili duhet të caktojë termin për mbajtjen e debatit kryesor për “TNT”.“TNT” ka të bëjë me rrëzimin Kosmos ” të biznesmenit dhe kryetarit të Partisë për të Ardhmen Evropiane, Fiat Canoski.Gjykata e Apelit më 4 nëntor vendosi që bisedat e përgjuara në rastin “TNT” për rrëzimin Kosmos të mund të shfrytëzohen si dëshmi në procedurë gjyqësore.Në këtë lëndë të PSP dyshohen ish-kryeministri Nikolla Gruevski, ish-ministër i Transportit dhe Lidhjeve Mile Janakieski dhe ish-kryetari i Gazi Babës, Toni Trajkovski, si edhe katër persona të tjerë. /albeu.com/