"Platformës shqiptare i mungon ligji për UÇK-në"

Shtuar më 21/02/2017, ora 13:18

"Në vend që partitë politike shqiptare të përplasen për interesat e votuesve të vet, për cështje që i tejkalon inatet partiake, ata duket se po përplasen për gjëra sekondare", ka thënë pedagogu Urim Saliu "Në vend që të luftojnë që platformës shqiptare t'i vendojnë akoma pika tjera thelbësore, duket se me këto grindje kohëve të fundit do t'a shkatërrojnë edhe vetë atë platformë ekzistuese që nuk është se është perfekte.Shqiptarët kanë shumë boshllëqe në shtetin që i trajton akoma si pakicë dhe u duket sidomos palës maqedonase të cilësdo parti, se shqiptarët nuk meritojnë të kenë më shumë dinjitet dhe të drejta", vlerëson Saliu Ai konstaton se disa pikave të platformës për shembull i mungon zgjidhja e statusit të ish ushtarëve dhe invalidëve të luftës së konfliktit të armatosur në 2001-shin."Nuk e kam të qartë si ka mundur kjo të mos përfshihet dhe si kanë qëndruar indiferent qoftë subjektet politike apo Organizatat e ndryshme të luftës për këtë cështje shumë të ndijshme.Shumë njerëz të përfshirë në atë konflikt e kanë ndjerë për vitë të tërra presionin shtetërorë dhe kanë qenë caqe të strukturave të shtetit.Aq më keq shumë ish luftëtarë sot po i shkatërron skamja, varfëria dhe nuk e kanë atë dinjitet që e meritojnë.Ata luftuan për më shumë të drejta të kombit të tyre dhe meritojnë të trajtohen ndryshe dhe jo të nëpërmëkbën dhe nëncmohen deri në këtë pikë", thekson Saliu , për "Ekspres"."Kam një bindje se përplasjet e fundit mes subjekteve do të zbehin kushtëzimin shqiptarë në tërrësi", ka përfunduar Saliu . /albeu.com/