Planet për Ballkanin / Federalizim e më pas bashkim i Maqedonisë perendimore me Shqipërinë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 22/12/2016, ora 12:28

Ish-diplomati britanik Timoti Less , në shkrimin e tij të fundit hapur flet mbi atë që kanë sugjeruar ndërkombëtarët lidhur me ndryshimin e kufijëve në Ballkan. Less i cili më parë ka drejtuar zyrën e ambasadës britanike në Banja Lukë të BeH e më pas edhe repartin për institucione të BE si dhe sekretar politik në ambasadën britanike në Shkup, shkruan se kufijtë duhet të ndryshohen edhe atë nga Bosnja e Hercegovina, Maqedonia, Serbia, Kosova e Mali i Zi dhe e gjithë kjo sipas Less duhet që fillimisht të bëhen ndryshime të vogla e më pas ndryshime edhe më të mëdha mes shteteve "Në një periudhë shumë të shkurtër Uashingtoni duhet të përkrahë fragmentimin e brendëshëm të shteteve multietnike dhe atë që pakicat kërkojnë, duhet të pranojë kërkesën e shqiptarëve në Maqedoni për federalizim, më pas pranimin e kroatëve si etnitet i tretë në Bosnjë", shkruan Less Lidhur me ndryshimet e kufijëve Less shkruan se etniteti serb në Kosovë kërkon enklava serbe, shqiptarët në Luginë kërkojnë më shumë autonomi, njësoj si ato në Mal të Zi. /albeu.com/