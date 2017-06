Plagoset rëndë një shqiptarë në Itali

Shtuar më 11/06/2017, ora 16:19

Një 27-vjeçar shqiptar ka mbetur i plagosur rëndë në Itali, pasi është goditur 5 herë me thikë nga një bashkatdhetar.Krimi ka ndodhur në një Qender Sociale për të pastrehët, ku një 27-vjeçari ka goditur 5 herë me thikë kuzhine 30 cm bashkatdhetarin, në vazhdën e një grindjeje për motive banale.Ai është transportuar me urgjencë në spital.Gjendja e të plagosurit është e rëndë dhe mjekët ende nuk i kanë përcaktuar një prognozë shërimi.Megjithatë raportohet se i riu do të arrijë t’u mbijetojë plagëve të marra, nderkohë po punohet për zbardhjen e ngjarjes. /albeu.com/