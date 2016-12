Pikat e basteve në Shkup të mbushura me fëmijë (VIDEO)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 24/12/2016, ora 22:28

Pikat e basteve në Shkup përveç faktit që janë përplot me qytetarë, shpesh herë frekuentohen edhe fëmijë, edhe pse kjo është e ndaluar me ligj. Kamera e TV21 ka inçizuar disa fëmijë duke dalë nga këto pika.Nga ana tjetër sociologët thonë se niveli i madh i papunësisë tek të rinjtë është një nga arsyet kryesore për praninë e të rinjve gjithandej nëpër bastoret e vendit.Sipas hulumtimit të ESPAD-it gjatë vitit 2016, 13 për qind e të miturve kanë thënë se luajnë bastore.Sipas ligjit për marrëdhënie detyrimore personat në moshë nën 18 vjet nuk duhet lejuar të merren me lojërat e fatit Ndërkaq, Organizatorët e lojërave të fatit janë të obliguar të mos i lejojnë të miturit të luajnë lojëra fati./albeu.com/