Peticion me 10 mijë firma për rihetim ndërkombëtar të rastit të "Kumanovës"

Shtuar më 09/11/2017, ora 13:37

Së fundmi është hapur një peticion i dedikuar për Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në lidhje me rastin e "Lagjes së Trimave", ku të akuzuarit e kësaj ngjarjeje u dënuan me gjithsej 746 vite dhe 8 persona tjerë me burg të përjetshëm. Peticioni ka për qëllim që nëpërmjet grumbullimit të 10 mijë nënshkrimeve, ky rast të rihetohet nga ana e ndërkombëtarëve."Miq dhe dashamire,Ky eshte nje peticion qe i drejtohet Gjykates Nderkombetare te Drejtesise lidhur me rastin e Kumanoves. Peticioni kerkon nje rishikim te rastit nga ana nderkombetare dhe synon qe te grumbulloje 10.000 nenshkrime te cilat mund te perdoren per te kerkuar rishqyrtimin e lendes Mirepo nese tejkalohet kjo shume eshte edhe me mire. Ju lutemi ta ngrisni zerin tuaj. E tera qe kerkohet eshte ta nenshkruani peticionin duke vendosur email adresen tuaj, emrin, mbiemrin dhe vendin", shkruan në Facebook Artmir Galica, iniciatori i peticionit./albeu.com/