Përplaset kamioni në Manastir, rruga lahet me birra

Shtuar më 01/07/2017, ora 16:13

Një kamion i ngarkuar me birra pësoi aksident dhe nga rimorkioja u derdhën dhe u thyen një sasi e madhe e shisheve të qelqta të mbushura me birrë.Në këtë vapë të madhe, birra është një nga pijet që konsumohet më shumë në plazhe, restorante dhe bare Qytetarët e Maqedonisë me shaka komentojnë se ndërsa pritet që në vend të rrjedhë mjaltë dhe qumësht, në Manastir po rrjedh birrë nëpër rrugë.