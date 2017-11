Përfundon debati për ligjin e gjuhëve, nesër votohet nga deputetët

Shtuar më 14/11/2017, ora 18:29

Pas disa muajve shtyrjesh ka mbaruar diskutimi i fazës parë i propozim ligjit për gjuhët.Ditën e nesërme, deputetët do të votojnë për nevojën për sjelljen e këtij ligji Ligji më pas shkon në Komisionin për Çështje Evropiane ku do të sillen amendamente . Pasi ligji ka flamur evropian, sipas Rregullores diskutimi në Komision zgjat tre ditë, ndërsa më pas shkon në seancë plenare.Nga opozita paralajmëruan se në fazën e dytë do të propozojnë amendamente për korrigjim të kësaj zgjidhjeje dhe harmonizimin e tij me Kushtetutën e shtetit. /albeu.com/