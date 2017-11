PDSH pjesë e qeverisë? Ja si shprehet Zaev

Shtuar më 10/11/2017, ora 13:37

"Deri në këtë moment nuk jemi në bisedime me PDSH që ajo të hyjë në Qeveri . Përbërja e Qeverisë ngelet ashtu si ka qenë", kështu u shpreh kryeministri Zoran Zaev , në pyetjen nëse Partia Demokratike Shqiptare do të jetë pjesë e përbërjes qeveritare, në konferencën e sotme për shtyp ku e ka prezantuar propozim – buxhetin pë vitin 2018.Zërat për përfshirje të mundshme të PDSH-së në Qeveri janë përhapur në opinion pasi Aleanca për Shqiptarët në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale ka bashkëpunuar me partinë opozitare Lëvizja BESA.Përfshirjen në Qeveri në disa raste nuk e ka përjashtuar as kryeministri Zaev , por as partneri qeveritar, kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti i cili në pyetjen se a është e arsyeshme dhe e moralshme që BDI të bashkëpunojë me PDSH-në duke e pasur parasysh se çfarë dëgjuam nga “bombat” u përgjigj se “pak vend ka mbetur për të folur për moral dhe kredibilitet. Përderisa BESA shkon bën partneritet dhe koalicion me VMRO-në”.Nga ana tjetër, vetë Aleanca për Shqiptarët disa herë e ka përsëritur qëndrimin se nuk do të dalin nga Qeveria dhe se këto zëra në opinion i shpërndajnë ata që duan të mos e shohin në Qeveri Aleancën për Shqiptarët , gjegjësisht sipas tyre, BDI. /albeu.com/