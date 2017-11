Pas BDI-së, as Vesel Memedi nuk e voton Ministrin e Aleancës

Shtuar më 11/11/2017, ora 20:54

Deputeti dhe lideri i RDK-së, Veseli Memedi i cili ishte bashkë me Ziadin Selën në zgjedhjet parlamentare të dhjetorit 2016, thuhet se nuk do ta votojë ministrin e ri te Shëndetësisë qe vjen nga Aleanca për Shqiptarët.As deputetët e BDI-së nuk do të votojnë për ministrin e ri të Shëndetësisë nëse ai do të jetë nga radhët e partisë së Ziadin Selës.Sipas informacioneve të BDI-së, javën e ardhshme do të precizohet përbërja e ministrave të rinj në qeveri Dhe teksa Sela është i prerë se do mbetet në qeveri , nga BDI porosisin se nuk do ketë kush ta votojë ministrin e ri të Aleancës , njofton TetovaSot.“Jemi të shqetësuar nga deklaratat e Ziadin Selës, pasi ai më këmbëngulje insiston se Ahmeti ka porositur atentatin e 27 prillit në Kuvend. Deputetët e BDI-së nuk do të votojnë ministrin Aleanca nuk ka bartur kurrfarë përgjegjësie politike në qeveri , as ka kontribuar në gjuhën shqipe, as edhe reformat në qeveri . Ajo qe dy muaj nuk është në qeveri . Por, nuk vërehet mungesa e tyre, pasi nuk vërehet as edhe prania e tyre në qeveri ”,ka thënë funksionar i lartë i BDI-së. /albeu.com/