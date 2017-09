"Pas 16 viteve nga Marrëveshja e Ohrit, gjuha shqipe mbetet çështje e hapur"

Shtuar më 07/09/2017, ora 13:31

Deputeti i Lëvizjes BESA, Fadil Zendeli në fjalimin e tij gjatë diskutimit për propozim-ligjin për përdorimin e gjuhëve, u shpreh se zyrtarizimi shqipe ende mbetet çështje e hapur.“Edhe pas 16 viteve nga nënshkrimi i Marrëveshjes së Ohrit, me të cilën parashihej zyrtarizimi shqipe , ajo ende mbetet çështje e hapur.Me vetë këtë disktutimin e sotshëm shohim se gjuha shqipe nuk është zyrtare. Nuk shohim shpresë se ky propozim-ligj do ta bëj atë.Për fat të keq, pas 16 viteve nga nënshkrimi i Marrëveshjes së Ohrit, e cila parashihte që gjuha shqipe të trajtohet si zyrtare, ne akoma debatojmë për këtë çështje. shqipe akoma është çështje e hapur, ndërsa edhe në të ardhmen do të jetë ashtu”, tha Zendeli. /albeu.com/