Partitë politike janë drejt finalizimit të kandidaturave për zgjedhjet lokale

Shtuar më 08/09/2017, ora 17:09

Për komunat më të mëdha të vendit partitë tanimë kanë zyrtarizuar kandidatët ndërkaq nuk mungojnë as kandidaturat e tyre për qytetet më të vogla.Së fundmi Lëvizja Besa ka publikuar emrin e kreut të saj Bilall Kasamin si kandidat në komunën e Tetovës ndërkaq Aleanca në Tetovë do të dalë me Adnan Nezirin.Në garën për të parin e komunës së Tetovës, BDI-ja do të ketë kryetaren e deritanishme të këtij institucioni, Teuta Arifin, ndërkaq PDSH-ja e Menduh Thaçit në Tetovë do të garojë me Bardhyl Dautin. Pos partive shqiptare, VMRO-ja do të garojë në Tetovë me kandidatin e saj Goran Manajllovski. Kandidatët për TetovënVMRO DPMNE – Tetovë, Goran ManajllovskiBDI – Teuta ArifiBESA – Bilall Kasami Aleanca për Shqiptarët – Adnan NeziriPDSH – Bardhyl DautiPartitë shqiptare kanë zyrtarizuar tanimë kandidaturat e tyre edhe për Çairin, ndërkaq edhe LSDM-ja e Zaevit po shqyrton opsionet për kandidaturën e saj për në Çair.BDI në këtë komunë do të garojë me zv/ministrin e Arsimit Visar Ganiu, Besa me deputetin e saj Zeqirja Ibrahimin, ndërkaq Aleanca si kandidat për Çairin ka zgjedhur Faruk Avdiun. Kandidatët për ÇairinBDI – Visar GaniuBESA – Zeqirja Ibrahimi Aleanca – Faruk AvdiunNë qytetin e Gostivarit partitë politike do të garojnë me këta emra : VMRO me Dafina Stojanovskën, BDI me kreun e deritanishëm Nevzat Bejta, Lëvizja BESA do të garojë me Asaf Ademin, Aleanca për shqiptarët me ministrin aktual të Shëndetësisë Arben Taravarin ndërkaq PDSH-ja ende nuk ka vendosur nëse do të nxjerr si kandidat Gazmend Aliun ose Agron Zeqirin. Kandidatët për GostivarinVMRO DPMNE – Dafina StojanovskaBDI – Nevzat BejtaBESA – Asaf Ademi Aleanca për shqiptarët – Arben TaravariPërpos partive shqiptare, në Haraçinë kandidat shqiptarë për këta zgjedhje lokale do ketë edhe LSDM-ja e cila tanimë ka zyrtarizuar kandidaten e saj Melekije Alimin për të fituar këtë komunë. BDI- ja në Haraçinën do të garojë me Isuf Bislimin ndërkaq nga Lëvizja Besa kanë zgjedhur Ali Ismailin. Aleanca në Haraçinë do të kërkojë një mandat përmes Isen Ramadanit. Kandidatët për HaraçinënLSDM – Melekije AlimiBDI – Isuf BislimiBESA – Ali Ismaili Aleanca për shqiptarët – Isen RamadaniEdhe për Likovën partitë shqiptare kanë shpalosur tanimë kandidatët e tyre. BDI ka zgjedhur Erkan Arifin për tu përfaqësuar, Lëvizja Besa ka vendosur që në zgjedhjet e 15 tetorit të dalë me Shaban Zendelin, Aleanca me Bekim Afuzin do të kërkojë fitoren, ndërkaq PDSH përmes Bardhyl Dautit do të tentojë të marrë një mandat në këtë komunë. Kandidatët për LikovënBDI – Erkan ArifiBESA – Shaban Zendeli Aleanca për shqiptarët – Bekim AfuziPDSH – Bardhyl DestaniPër Komunën e Kumanovës pos VMRO-së asnjë parti tjetër nuk ka vendosur për kandidatin e saj. Ndërsa VMRO-ja opozitare ka zgjedhur Zoran Gjorgjievskin për garën në Kumanovë, LSDM-ja po shqyrton mundësinë e ygjedhjes mes kreut aktual Zoran Damjanovskit dhe deputetit të saj Maksim Dimitrievski.Nga partitë shqiptare deri më tash vetëm Aleanca për shqiptarët ka vendosur për këshillin komunal, ndërkaq siç flitet dega e BDI-së në Kumanovë ka përplasje dhe pakënaqësi brenda saj sa i përket listës për këshilltarë komunal.Në bllokun politik shqiptarë gara më e nxehtë pritet të jetë në Tetovë ndërkaq nga në atë maqedonas, Qyteti i Shkupit dhe komunat që përfshinë kryeqytetin do të jenë bastioni i tyre kryesor.Për qytetin e Shkupit kandidatura deri tani kanë shpallur vetëm partitë maqedonase, edhe atë LSDM-ja me deputetin e saj Petre Shilegov ndërsa VMRO me kreun e deritanishëm Koce Trajanovskin.Zgjedhjet lokale në vend do të mbahen më 15 tetor./Alsat-M