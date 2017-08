PAMJE TË RRALLA/ kur UÇK-ja vrau 25 ushtarë serb në aksionin "Fenix" (VIDEO)

Shtuar më 21/08/2017, ora 17:21

Rreth 25 paramilitar serb kanë mbetur të vdekur në këtë operacion të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës i koduar me emrin “FENIX”, shkruan Gazeta InfoPress.Ky operacion është organizuar në afërsi të kufirit me Shqipërinë, ku përvec që, kanë mbetur të vdekur rreth 25 serb , kanë shkatërruar edhe dy automjete luftarake serbe.Ky organizim për vrasjen e serb ëve është udhëhequr nga heroi i kombit shqiptar, Agim Ramadani.Në videon e publikuar në youtube, shihet se ky sulm është përmbylluar me sukses.