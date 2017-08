PAMJE TË RËNDA/ Ja si e kanë katandisur Sokol Zogajn sulmuesit e sotëm (FOTO LAJM)

Shtuar më 16/08/2017, ora 10:41

Mjeku në Emergjencë Basri Lenjani, ka folur për gjendjen shëndetësore të Sokol Zogajt, drejtorit të burgjeve të Kosovës të sulmuar sot në mëngjes nga persona të panjohur. Sokol Zogaj ka marrë një lëndim në kokë mirëpo gjendja nuk është serioze. 48 orët e ardhshme ai do të trajtohet në klinikën neurokirurgjike. Plagët janë shkaktuar me një mjet të topitur”, raporton KTV.Derisa Shefi i Shërbimit Korrektues po trajtohet në QKUK, Policia Kosovës është fokusuar në identifikimin e personave të maskuar të cilët goditën rëndë atë në kokë mëngjesin e sotëm.Sipas raportit zyrtar të policisë lidhur me këtë rast, pas ekzaminimit të vendit të ngjarjes, policia është duke hetuar personat dhe motivin që cuan ata drejt sulmit ndaj Zogajt.