"Pacollët" përmenden në një aferë korruptive në Suedi

Shtuar më 13/11/2017, ora 10:03

Emri i Ministrit të Jashtëm të Kosovës, Behgjet Pacolli është përmendur në gazetën suedeze Sydsvenska Dagblaed në një shkrim në lidhje me një aferë të dyshuar kurruptime të një të afërmi të Pacollit, shkruan albeu.com.Sipas kësaj gazete Sabit Pacolli dyshohet se ka abuzuar rreth 15 milion euro në një kompani në qytetin Malmo të Suedisë. Pacolli , i cili ka të regjistruara disa ndërmarrje në Suedi, ka qenë dhe kryetar i një shoqate për pronësi banesash, me diku rreth 750 apartamente. Shoqatat e tilla kanë kryesi të zgjedhur nga pronarët e apartamenteve. Kryesitë quhen personë juridikë dhe lidhin kontrata financiare me banka e ndërmarrje për rinovime të fondit banesor etj. Pacolli pandehet se bashkë me dhëndërrin e tij Astrit Bërdynën kanë marrë kryesinë e një shoqate të tillë në Malmo, të cilën pastaj e kanë zhvatur. Ata pandehen se kanë inkasuar kredi prej 15 milion eurosh nga bankat suedeze për riparime banesash që më pas nuk janë realizuar.Gazetarët suedezë pohojnë se dyshohet që Pacolli me këto para të vjedhura ka ndërtuar një vilë vetjake, si dhe një fabrikë pijesh të frutave, në Kosovë. Aty përmendin dhe emrin e Behxhet Pacollit, për të cilin aludojnë se mund të ketë ndihmuar familjarin.Titulli i artikullit është, "Shoqata e banimit u grabit - kreu i shoqatës ndërton fabrikë pijesh e vilë në Kosovë". Artikulli thekson se Sabit Pacolli ka pritur e Behxhet Pacollin gjatë vizitës së këtij të fundit në Suedi.Poashtu, artikulli e përshkruan gjendjen e ankthit në tê cilën jetojnë tani banorët e apartamenteve të shoqatës së zhvatur në Malmo. Bëhet fjalë për qindra familje në një lagje migrantësh e refugjatësh, tē cilët papritur bëhen detyrues kolektivë ligjorë për borxhe të shoqatës Bankat kanë ndërprerë çdo bashkëpunim me ta, gjersa shoqata të shlyejë borxhet milionëshe. Dhe ata nuk munden as të shesin apartamentet e veta, pasi bankat paralajmërojnë çdo blerës eventual për gjendjen.Sikur të mos mjaftonte kjo, banorëve të shoqatës u janë djegur edhe makinat në parkingje të shoqatës , nga molotovë të hedhur pas zbulimit të aferës./albeu.com/Lajmin origjinal mund ta lexoni te ky link: https://www.hd.se/2017-11-05/sa-blastes-bostadsrattsforeningen-pa-tvahundra-miljoner-medan-ordforanden-byggde-fabrik-och-lyxvilla-i-kosovo