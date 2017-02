Osmani: Nëse hyjmë në koalicion me LSDM-në, së pari do të votohet për gjuhën (VIDEO)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 22/02/2017, ora 09:20

Zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani , ka folur jatë edicionit të lajmeve të "Sitell" për marrëveshjen e BDI-së nëse hyn në koalicion me LSDM-në për formimin e qeverisë së ardhshme, duke vënë theksin e kushteve të BDI-së. Osmani ka deklaruar se bisedimet e BDI-së me LSDM-në kanë pasur si qëllim krijimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, duke vlerësuar se BDI-ja në bashkëpunim me partitë tjera politike shqiptare ka formuar një draft për ligjin duke theksuar se kjo është një zgjidhje optimale brenda kornizave të kushtetutës. Nëse merren vesh me LSDM-në për gjuhën shqipe, Osmani tha se më parë do votohet për gjuhën dhe më pas për qeverinë e re. /albeu.com/