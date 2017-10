Osmani: Kthyem optimizmin për proceset euro-integruese në Maqedoni

Shtuar më 04/10/2017, ora 21:32

Pas zgjidhjes së krizës politike në Maqedoni, me siguri pika më e fuqishme në të cilën është ndërtuar shumica e re politike është procesi i integrimeve, i cili duhet të jetë shtyllë e Qeverisë së re dhe nuk guxon sërish të lejohet regres në lidhje të afrimit ndaj BE-së dhe NATO-s. Të gjitha masat e ndërmarra nga qeveria janë pikërisht në drejtim për ta filluar procesin, i cili në disa hapa duhet të na çojë deri në fillim të negociatave inkuadruese me BE-në, kështu është shprehur zëvendëskryeministri i angazhuar për çështje evropiane, Bujar Osmani , në një intervistë për ueb portalin Ballkani Perëndimor Evropian. Osmani thekson se në 100 ditët e para fokusi i Qeverisë ishte në dy çështje – zgjidhje e çështjeve të hapura politike me fqinjët dhe zbatimi i prioriteteve të ardhshme reformuese si pjesë e Planit 3-6-9.“Jo vetëm që arritëm të bëjmë përparim evident në këtë fushë, por gradualisht e kthyem eurooptimizmin në vend dhe kjo është diçka që paraqet fuqi kryesore lëvizëse të proceseve në shoqëri”, tha Osmani Ai theksoi se në planin e brendshëm, Qeveria me konsensus miratoi Projekt-ligj për përdorimin e gjuhëve, me çka filloi procesi i mbylljes së kësaj çështje shumë të rëndësishme të brendshme politike e cila e krijon bazën për marrëdhënie të qëndrueshme ndëretnike. /albeu.com/