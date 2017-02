Osmani: Kemi dy rrugë për zyrtarizimin e gjuhës shqipe

Shtuar më 24/02/2017, ora 16:10

Po vazhdon ndërkohë mbledhja e Këshillit të përgjithshëm të BDI-së, ku po bidesohet nëse do të jetë pjesë e qeverisë apo jo. Mbledhja po mbahet në Reçicë të Vogël.Zëdhënësi i kësaj partie, Bujar Osmani , ka thënë se ka dy rrugë për t'u arritur zyrtarizimi i gjuhës shqipe , pjesemarrje në kaolicion qeveritar edhe e dyta, mbështetje e një qeverie pakicë por duke qëndruar në opozitë."Vendimi në këtë kohë komplekse dhe të krizës është i vështirë", ka thënë Osmani , duke shtuar se bisedimet mes LSDM-së dhe BDI-së për gjuhën shqipe kanë arritur në pajtueshmëri se si do të duket përmbajtja e ligjit.Ndërkohë, Osmani hodhi poshtë mundësinë e një qeverie me OBRM-PDUKM-në.Sipas tij, qëndrimi i BDI-së në opozitë do të ndihmojë kalimin e ligjit dhe do të jetë një mundësi për zbardhjen e akuzave që janë bërë ndaj BDI-së. /albeu.com/