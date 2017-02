Osmani: BDI kërkoi garanci me shkrim edhe nga VMRO-DPMNE-ja

Shtuar më 10/02/2017, ora 15:12

Zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani , ka bërë me dije se garancinë me shkrim që e ka kërkuar nga LSDM-ja për të hyrë në koalicion për formimin e qeverisë së re, ia ka kërkuar edhe VMRO-së.Në pyetjen se a bazohen të gjitha bisedimet koalicionuese me VMRO-DPMNE-në në mënyrë të shkruar Osmani është përgjigjur për "PlusInfo", se të njëjtën e ka pasur edhe VMRO-ja.Kreu i LSDM-së, Zoran Zaev, mbrëmë pas takimit me Hahn deklaroi se do t'ia dorëzojë materialet në mënyrë të shkruar për bisedimet me Ali Ahmetin, në mënyrë që të marrë nënshkrimet e deputetëve të BDI-së. /albeu.com/