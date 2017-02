OBRM-PDUKM akuza LSDM-së: Po mbron krimin

Shtuar më 19/02/2017, ora 11:18

OBRM-PDUKM-ja, me anë të një deklarate për medie, ka sulmuar LSDM-në, duke thënë se Zaev dhe udhëheqësia tjetër e partisë, e kanë shndërruar LSDM-në në mbrojtëse të krimit."Krimineli i falur Zoran Zaev dhe udhëheqësia tjetër e partisë, e kanë shndërruar LSDM-në në promotore dhe mbrojtëse të krimit dhe të asaj që është joligjore.Zëdhënësi i partisë Petre Shilegov, akoma hesht për atë se si ka arritur për dy vite t'i blejë tre banesa të reja.Ai mendon se nëse i injoron qytetarët, ata do të harrojnë dhe nuk do të dyshojnë në pasurinë e tij", thuhet në deklaratën e OBRM-PDUKM-së. /albeu.com/