Nuk ndalen lëkundjet e tokës, tjetër tërmet në Ohër

Shtuar më 03/07/2017, ora 20:54

Një tjetër tërmet me magnitudë 3.9 gradë është regjistruar sonte në Ohër Ky është tërmeti i 11 sot, pas tërmetit të madh me 5 gradë, që ndodhi rreth orës 13:08. Tërmeti i fundit me 3.9 gradë ishte me epiqendrër 10 kilometra në veri-perëndim të Resnjës, në një thellësi prej 2 km, sipas të dhënave paraprake. /albeu.com/