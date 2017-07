Nuk ka ndryshime në çmimet e hoteleve në Maqedoni

Shtuar më 04/07/2017, ora 13:40

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistika (ESHS), çmimet e hotelierisë në muajin qershor të këtij krahasuar me muajin maj të të njëjtit vit, nuk kanë ndryshuar.Rritje kanë pasur vetëm pijet alkoolike (0.1%).Indeksi i çmimeve në hotelieri në qershor të këtij krahasuar me qershorin e vitit të kaluar, është rritur për 1%.Në periudhën janar-qershor 2017, kemi rritje të çmimeve për 0.7%, krahasuar me periudhën janar-qershor 2016. /telegrafi/